Сравнение лицензий

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Назначение
Некоммерческое использование
(в личных целях, для физ. лиц)
Коммерческое использование
(в коммерческих целях, для организаций)
Цена
Бессрочная лицензия
(срок действия не ограничен)
0 руб.
4800 руб.
14040 руб.
10-дн. пробный период
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Enhancer
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Локальная коррекция
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MakeUp
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Дождь
Вода
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Радуга
Молния
Изморозь
Полярное сияние
Neon
Эффект светящихся линий
Noise Buster
Удаление цифрового шума
Points
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История
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Хромакей
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Удаление JPEG артефактов
Удаление размытия
Удаление шума
Подключение внешних плагинов AKVIS
Поддержка сторонних плагинов
Пакетная обработка
Конвертация файлов
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О программе
Скачать
Купить
Учебник
Поддержка
Контакты
English
Deutsch
Français
Español
Italiano
简体中文
日本語
Pусский
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